Transfert à 20M€ : Le cadeau inattendu du PSG !

La trêve internationale est déjà terminée pour Matvey Safonov. Auteur d’une grossière erreur avec la Russie contre le Pérou ce mercredi (1-1), le gardien du PSG n’a pas été retenu pour le second match contre le Chili. Le portier de 26 ans ne devrait toutefois pas revenir immédiatement dans la capitale, les Rouge-et-Bleu lui ayant fait un cadeau inattendu.

Pour Matvey Safonov, la trêve internationale est déjà terminée. Le gardien du PSG n’a pas été retenu dans le groupe de la Russie pour le second match contre le Chili. Coupable d’une grossière erreur qui a coûté la victoire à son équipe contre le Pérou ce mercredi (1-1), le portier de 26 ans ne s’est pas montré à son avantage.

Le PSG a accordé quelques jours à Safonov Matvey Safonov ne devrait toutefois pas revenir immédiatement dans la capitale. Comme le rapporte Le Parisien, le PSG a autorisé son gardien à séjourner quelques jours en Russie. L’international russe aura ainsi l’occasion de passer quelques temps avec sa famille, et notamment sa fille de 4 ans.