Un joueur du PSG écarté, l'erreur qui lui coûte cher...

Avec l’arrivée de Lucas Chevalier cet été, Matvey Safonov ne joue plus du tout avec le PSG. Le gardien de 26 ans voit son calvaire se poursuivre, alors que ce dernier a commis une erreur décisive contre le Pérou en amical ce mercredi. Le portier russe a d’ailleurs été écarté de la sélection.
Alors que la trêve internationale bat son plein, le PSG voit l’un de ses joueurs en grande difficulté. Ne jouant plus du tout à Paris, Matvey Safonov espérait sans doute faire le plein de confiance avec la Russie. Titulaire contre le Pérou en amical ce mercredi (1-1), le numéro 39 du PSG a commis une grosse erreur donnant lieu à l’égalisation péruvienne en fin de match.
L’erreur de Safonov coûte cher à la Russie
Le média russe Championnat a analysé cette situation : « Le gardien de 26 ans traverse une période difficile : il ne joue plus au PSG et perd du terrain en sélection. Espérons que Safonov retrouve rapidement son meilleur niveau, mais pour l’instant, cap sur le match contre le Chili, qui aura lieu le 15 novembre à Sotchi. Il sera intéressant de voir si le remplaçant de Matvey parviendra à préserver sa cage inviolée. »
Le gardien a été écarté de sa sélection
Car comme le précise la fédération russe, Matvey Safonov ne fait pas partie de l’équipe qui affrontera le Chili en amical. Le gardien de 26 ans va donc rentrer au PSG après avoir commis une erreur en sélection, ce qui ne va pas arranger sa situation actuelle...