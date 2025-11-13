Un joueur du PSG écarté, l'erreur qui lui coûte cher...

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avec l’arrivée de Lucas Chevalier cet été, Matvey Safonov ne joue plus du tout avec le PSG. Le gardien de 26 ans voit son calvaire se poursuivre, alors que ce dernier a commis une erreur décisive contre le Pérou en amical ce mercredi. Le portier russe a d’ailleurs été écarté de la sélection.

Alors que la trêve internationale bat son plein, le PSG voit l’un de ses joueurs en grande difficulté. Ne jouant plus du tout à Paris, Matvey Safonov espérait sans doute faire le plein de confiance avec la Russie. Titulaire contre le Pérou en amical ce mercredi (1-1), le numéro 39 du PSG a commis une grosse erreur donnant lieu à l’égalisation péruvienne en fin de match.

L’erreur de Safonov coûte cher à la Russie Le média russe Championnat a analysé cette situation : « Le gardien de 26 ans traverse une période difficile : il ne joue plus au PSG et perd du terrain en sélection. Espérons que Safonov retrouve rapidement son meilleur niveau, mais pour l’instant, cap sur le match contre le Chili, qui aura lieu le 15 novembre à Sotchi. Il sera intéressant de voir si le remplaçant de Matvey parviendra à préserver sa cage inviolée. »