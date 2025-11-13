PSG : Son départ est annulé, l'annonce officielle !

Amadou Diawara

Après son nul face au Pérou, la Russie va affronter le Chili ce samedi après-midi. Titularisé ce mercredi, Matvey Safonov (26 ans) ne sera pas de la partie pour le prochain match de sa sélection. En effet, Valery Karpin - le sélectionneur russe - a annoncé que son gardien numéro 1 rentrait à Paris.

Lors de cette trêve internationale, la Russie a affronté le Perou en amical (1-1). Pour cette rencontre, Valery Karpin a décidé de titulariser Matvey Safonov. Toutefois, le sélectionneur russe sera privé du gardien du PSG pour la réception du Chili.

PSG : Safonov était titulaire contre le Perou Ce samedi après-midi, la Russie a rendez-vous avec le Chili à Sotchi. Toutefois, Matvey Safonov ne sera pas de la partie. Comme l'a annoncé le sélectionneur Valery Karpin, le gardien du PSG sera absent pour ce nouveau match amical de la sélection russe.