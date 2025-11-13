PSG : Son départ est annulé, l'annonce officielle !

Après son nul face au Pérou, la Russie va affronter le Chili ce samedi après-midi. Titularisé ce mercredi, Matvey Safonov (26 ans) ne sera pas de la partie pour le prochain match de sa sélection. En effet, Valery Karpin - le sélectionneur russe - a annoncé que son gardien numéro 1 rentrait à Paris.
Lors de cette trêve internationale, la Russie a affronté le Perou en amical (1-1). Pour cette rencontre, Valery Karpin a décidé de titulariser Matvey Safonov. Toutefois, le sélectionneur russe sera privé du gardien du PSG pour la réception du Chili.
PSG : Safonov était titulaire contre le Perou
Ce samedi après-midi, la Russie a rendez-vous avec le Chili à Sotchi. Toutefois, Matvey Safonov ne sera pas de la partie. Comme l'a annoncé le sélectionneur Valery Karpin, le gardien du PSG sera absent pour ce nouveau match amical de la sélection russe.
PSG : Safonov rentre à Paris
Comme précisé par Valery Karpin, Matvey Safonov n'a pas fait le déplacement à Sotchi avec ses partenaires. D'après le sélectionneur de la Russie, le portier de 26 ans - qui ne sera pas aligné face au Chili - va retrouver le PSG. Reste à savoir qui sera aligné à sa place pour le prochain match de sa sélection.