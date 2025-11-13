Transferts - Une nouvelle star au PSG : Riolo confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG qui est en quête d'un nouveau défenseur central pour l'été prochain, Dayot Upamecano pourrait donc être la prochaine grosse recrue du club de la capitale. Et Daniel Riolo confirme que l'international français serait une excellente pioche pour le PSG.

Et si le PSG recrutait un autre grand nom de l'équipe de France l'été prochain après Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué ? Selon les dernières tendances, le club de la capitale serait fortement intéressé par le profil de Dayot Upamecano (27 ans), qui arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich. Et le défenseur central des Bleus serait effectivement une recrue idéale pour le PSG comme le confirme Daniel Riolo.

« Pour le PSG, ce serait fantastique » « Evidemment que c’est le joueur qu’il faut aller prendre. Pour le PSG, ce serait fantastique », a indiqué Daniel Riolo mercredi soir au micro de l'After Foot, sur RMC Sport. Selon lui, Dayot Upamecano serait donc effectivement un renfort idéal pour le PSG, mais reste à convaincre le principal intéressé...