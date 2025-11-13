Transferts - Une nouvelle star au PSG : Riolo confirme !

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG qui est en quête d'un nouveau défenseur central pour l'été prochain, Dayot Upamecano pourrait donc être la prochaine grosse recrue du club de la capitale. Et Daniel Riolo confirme que l'international français serait une excellente pioche pour le PSG.
Et si le PSG recrutait un autre grand nom de l'équipe de France l'été prochain après Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué ? Selon les dernières tendances, le club de la capitale serait fortement intéressé par le profil de Dayot Upamecano (27 ans), qui arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich. Et le défenseur central des Bleus serait effectivement une recrue idéale pour le PSG comme le confirme Daniel Riolo.
« Pour le PSG, ce serait fantastique »
« Evidemment que c’est le joueur qu’il faut aller prendre. Pour le PSG, ce serait fantastique », a indiqué Daniel Riolo mercredi soir au micro de l'After Foot, sur RMC Sport. Selon lui, Dayot Upamecano serait donc effectivement un renfort idéal pour le PSG, mais reste à convaincre le principal intéressé...
Upamecano a répondu au PSG
Interrogé cette semaine en conférence de presse en plein rassemblement avec l'équipe de France, Upamecano a réagi sur cet intérêt du PSG avec une réponse assez évasive : « Le Paris Saint-Germain est un très très grand club, avec un super coach et avec de magnifiques joueurs. Mais pour l’instant, je n’ai pas la tête à ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et l’équipe de France. La saison est encore longue et j’ai un agent pour ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et j’espère remplir nos objectifs pour la fin de saison », a indiqué le défenseur du Bayern. Affaire à suivre...