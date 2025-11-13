Salaire au PSG : Surprise, ce crack est au-dessus de Dembélé !

Amadou Diawara

Ce mercredi, l’Observatoire du football CIES a publié le top 100 des joueurs qui devraient être les mieux payés en fonction de leurs performances et de leur temps de jeu. Dans le top 5, on retrouve Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Joao Neves et Dominik Szoboszlai. A la surprise générale, Ousmane Dembélé est moins bien classé que son partenaire du PSG.

L’Observatoire du football CIES a publié ce mercredi son classement des 100 joueurs qui devraient être les mieux payés dans la planète football, et ce, en fonction de leurs performances et de leur temps de jeu. D'après le centre de recherche, Kylian Mbappé mérite d'avoir un meilleur salaire que ses confrères : 22.8M€ bruts annuels (hors bonus).

PSG : Joao Neves mérite de toucher 17,3M€ Outre Kylian Mbappé, le top 5 de l'Observatoire du football CIES est composé de Mohamed Salah (17,9M€), de Jude Bellingham (17,5M€), de Joao Neves (17,3M€) et de Dominik Szoboszlai (17.1M€). Malgré son sacre à la cérémonie du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé est classé à la sixième position.