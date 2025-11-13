Mbappé revient à Paris : Un joueur du PSG veut le faire souffrir !

Ce jeudi soir, Kylian Mbappé fait une nouvelle fois son retour à Paris. Il sera en effet sur la pelouse du Parc des Princes avec l'équipe de France pour affronter l'Ukraine dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Et Illia Zabarnyi l'attend de pied ferme.
L'équipe de France pourrait décrocher sa qualification pour la Coupe du monde dès ce jeudi soir. En effet, les Bleus reçoivent l'Ukraine au Parc des Princes, et une victoire enverrait les hommes de Didier Deschamps en Amérique du Nord.
Zabarnyi attend Mbappé
Kylian Mbappé sera donc une nouvelle fois de retour au Parc des Princes avec le brassard de capitaine de l'équipe de France. L'attaquant du Real Madrid affrontera donc Illia Zabarnyi. Le défenseur du PSG sera dans son jardin et aura à cœur de faire oublier son début de saison poussif à Paris. Mais surtout, il attend Kylian Mbappé de pied ferme puisqu'Illia Zabarnyi avait souffert face au capitaine des Bleus il y a deux mois dans le stade de Wroclaw (Pologne) qui avait vu la France dominer l'Ukraine (2-0).
«S’il joue au PSG c’est que c’est un très bon joueur»
D'ailleurs, au sein de l'équipe de France, on a conscience d'affronter un très bon joueur comme l'a confié Dayot Upamecano en conférence de presse : « S’il joue au PSG c’est que c’est un très bon joueur. Je ne le connais pas personnellement, mais j’ai vu un bon défenseur avec beaucoup d’agressivité ».