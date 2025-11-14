Mbappé, Messi, et Neymar au PSG : Il n’en revient pas !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Formé au PSG de 2017 à 2022, Wilson Odobert a fini par prendre son envol à Troyes, avant de découvrir la Premier League à Burnley puis Tottenham. L’ailier de 20 ans, qui s’apprête à retrouver son club formateur, s’est exprimé ce jeudi à propos du trio étoilé composé de Lionel Messi, Kylian Mbappé, et Neymar.

Réputé pour la qualité de son centre de formation, le PSG va prochainement retrouver l’un de ses anciens Titis en Ligue des Champions. Le 26 novembre prochain, Paris accueille Tottenham au Parc des Princes. Une rencontre forcément particulière pour Wilson Odobert.

Odobert va retrouver le PSG Au micro de RMC ce jeudi, l’ailier des Spurs a évoqué ces retrouvailles avec le PSG : « C’est sûr que c’est un match important pour moi parce que je suis formé à Paris. Je ne fais pas de différence, je prends les matchs comme ils viennent, sans pression particulière. Me donner à fond partout, c’est le plus important. »