Départ de Barcola : Le PSG prend une décision XXL !

Ce n’est pas un secret, cet été, Bradley Barcola a été dans le collimateur de plusieurs cadors européens. Convoité par Liverpool ou encore par le Bayern Munich, l’ailier né en 2002 est jugé comme intransférable par le PSG. D’ailleurs, le club parisien a déjà entamé des discussions afin de le prolonger.
Le PSG souhaite pouvoir compter sur ses meilleurs éléments à l’avenir. Auréolé d’un titre de champion d’Europe, le club parisien ne veut pas chambouler son effectif, et cet été, a décidé de miser sur la continuité en conservant ses joueurs importants.
Convoité, Barcola est resté au PSG
Pourtant, le PSG a été sollicité par plusieurs cadors européens, notamment à propos de Bradley Barcola. Encore capable de progresser, l’ailier gauche attise les convoitises, et était suivi de très près par Liverpool ou encore par le Bayern Munich. Mais désireux de conserver son numéro 29, le PSG n’a pas donné de réponse positive aux clubs intéressés.
Une prolongation est dans les tuyaux
D’ailleurs, le club parisien va tenter de prolonger Bradley Barcola. Comme l’annonce RMC Sport ce jeudi, la prolongation de Willian Pacho jusqu’en 2030 est déjà actée du côté du PSG, qui discute également avec plusieurs joueurs dont Bradley Barcola (actuellement sous contrat jusqu’en 2028) dans l’éventualité d’une prolongation prochaine. Affaire à suivre de près...