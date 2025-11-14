Un joueur du PSG en galère : Riolo balance tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG entre 2022 et 2024, Hugo Ekitiké n'a pas laissé un souvenir marquant et a surtout vécu une expérience très compliquée au sein du club de la capitale, où il s'est retrouvé en concurrence avec de grandes stars telles que Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Daniel Riolo se lâche sur cette galère vécue par Ekitiké au PSG.

Hugo Ekitiké (23 ans) a inscrit son tout premier but avec l'équipe de France jeudi soir face à l'Ukraine au Parc des Princes, comme un symbole pour celui qui a galéré pendant près de deux ans au PSG (entre 2022 et 2024). Barré à l'époque par une brochette de stars sur le front de l'attaque (Mbappé, Messi, Neymar), le buteur de Liverpool n'a jamais vraiment réussi à prouver sa valeur, et Ekitiké a d'ailleurs avoué un sentiment spécial de marquer sur la pelouse du PSG jeudi soir en zone mixte après le match.

« Un but spécial » « Ce but ? Il est spécial. C'est un stade que je connais bien. Marquer mon premier but en équipe de France ici, c'est un peu symbolique », a avoué Hugo Ekitiké. Et au micro de l'After Foot sur RMC Sport après le match, Daniel Riolo est revenu sur le passage raté du buteur français au PSG en expliquant les raisons de cet échec.