PSG - Clash : Riolo s’acharne sur un joueur parisien !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très critique depuis maintenant plusieurs années sur les performances de Bradley Barcola au PSG, Daniel Riolo en a remis une couche jeudi soir après la victoire de l'équipe de France face à l'Ukraine. L'éditorialiste de RMC a une nouvelle fois été déçu par l'attaquant du PSG, et il l'a fait savoir après la rencontre.

Didier Deschamps a opté pour une composition offensive jeudi soir contre l'Ukraine (4-0 score final), puisque l'équipe de France comptait quatre attaquants au coup d'envoi du match : Bradley Barcola sur le flanc gauche, Michael Olise à droite et Rayan Cherki en soutien de Kylian Mbappé dans l'axe. Au micro de l'After Foot après la rencontre, Daniel Riolo a une nouvelle fois clashé Barcola pour sa performance, lui qui a pris l'habitude depuis deux ans de critiquer régulièrement l'attaquant du PSG.

Riolo charge encore Barcola « Cherki et Olise titulaires ? Il faudrait que ce soit un autre joueur que Barcola dans la ligne de trois quand même. Je ne l'ai pas trouvé bon (...) Je le vois toujours être capable de ces accélérations, mais tenir un ballon, les gestes techniques, c'est toujours approximatif », a indiqué Daniel Riolo, qui n'est toujours pas convaincu par le profil de Bradley Barcola, que ce soit au PSG ou avec les Bleus.