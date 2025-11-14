«Il a 16 ans» : Le coup de foudre de Laure Boulleau !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Suiveuse assidue du PSG, Laure Boulleau s'est prononcée sur le nouveau crack du club parisien : David Boly. Amené à avoir ses chances dans les prochaines semaines avec la blessure d'Achraf Hakimi, le latéral droit de 16 ans est visiblement très apprécié par la consultante de Canal+, tombée sous le charme du jeune Parisien.

Alors que le PSG a perdu Achraf Hakimi pour plusieurs semaines après sa grosse entorse à la cheville subie contre le Bayern Munich, cela pourrait permettre à un jeune talent du centre de formation de faire ses grands débuts en professionnel à savoir David Boly. Du haut de ses 16 ans, il est déjà présenté comme l'un des joueurs les plus prometteurs au PSG. Et Laure Boulleau est déjà conquise.

Laure Boulleau sous le charme de David Boly « Je sais qu'il est encore un peu jeune, il y a un arrière droit qui arrive, c'est la bonne nouvelle pour le PSG. Il s'appelle David Boly, il a 16 ans. C'est un bon latéral droit et je pense qu'il a le profil, comme Mayulu, pour intégrer le groupe dans les années à venir », confiait-elle au micro du Canal Football Club sur Canal+.