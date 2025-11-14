PSG - Hakimi : Son remplaçant est trouvé, c’est la guerre pour ce transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Durement blessé à la cheville face au Bayern Munich la semaine dernière, Achraf Hakimi ne rejouera pas avant 2026 avec le PSG, qui lui cherche potentiellement un remplaçant. A l’instar de plusieurs cadors européens, le club parisien aurait jeté son dévolu sur Daniel Muñoz, international Colombien de 29 ans évoluant à Crystal Palace.

Une catastrophe au PSG. Mardi dernier, lors du choc face au Bayern Munich, Achraf Hakimi a subi un énorme tacle de la part de Luis Diaz. Lourdement blessé à la cheville, le latéral droit marocain sera absent au moins jusqu’au début de la CAN, et ne rejouera donc pas avec Paris avant 2026.

Le PSG sur Daniel Muñoz De ce fait, le PSG pourrait tenter de recruter un nouveau latéral droit sur le mercato en janvier prochain. Si la possibilité de voir évoluer le jeune David Boly (16 ans) existe bel et bien, le club parisien serait sur les traces d’une piste intéressante en la personne de Daniel Muñoz. Âgé de 29 ans, le Colombien réalise de belles prestations du côté de Crystal Palace.