Ousmane Dembélé : Le PSG prépare une grande annonce !

Ousmane Dembélé a été couronné Ballon d'or 2025 le 22 septembre dernier au Théâtre du Châtelet. Le Paris Saint-Germain, après Lionel Messi, dispose d'un nouveau Ballon d'or dans son vestiaire. Le champion du monde fait l'objet d'une volonté parisienne de prolonger son contrat. Un choix attendu pour la grande annonce groupée du PSG.

En atteste la soirée du 7 février dernier au Parc des princes où le PSG a officialisé les prolongations de contrat de Luis Enrique, de Vitinha, d'Achraf Hakimi et de Nuno Mendes, le club de la capitale semble apprécier les annonces groupées sur les questions contractuelles. D'après RMC Sport, le Paris Saint-Germain remettra bientôt le couvercle. Ousmane Dembélé est attendu.

Pacho a signé, à qui le tour ? Le média affirme en effet qu'une première base des fondations a été posée ces dernières heures. Les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient approché Willian Pacho afin de prolonger son contrat qui expirera à l'été 2029. L'international équatorien aurait dit oui à une année supplémentaire, le tout, avec une revalorisation salariale. Comme Achraf Hakimi en novembre 2024, Pacho va devoir prendre son mal en patience afin de témoigner de l'officialisation de son nouveau contrat.