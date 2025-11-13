Transfert annulé : Recalé par l'OM, il appelle l'ennemi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Parti de l'OM après une seule saison sous les ordres de Roberto De Zerbi pour s'installer à Milan dans le cadre de son transfertà l'Inter, Luis Henrique se trouve dans une impasse sportive. Le club nerazzurro ne semblerait plus compter sur lui à peine six mois depuis le coup d'envoi de la saison. De quoi donner des idées à son entourage. Mais comme pour l'OM, l'OL n'a pas fourni la réponse souhaitée.

Au terme de la saison dernière, Luis Henrique était transféré par l'OM. Et ce, moins d'un an après la prolongation de son contrat qui courait jusqu'en juin 2028. Les dirigeants de l'Olympique de Marseille et leurs homologues de l'Inter se sont mis d'accord pour une indemnité de transfert de 23M€. L'ailier brésilien ayant beaucoup joué au poste de piston sous Roberto De Zerbi la saison dernière s'envolait donc pour Milan.

Catastrophe pour Luis Henrique à l'Inter Néanmoins, Luis Henrique ne vit pas vraiment la Dolce Vita en Italie. Et pour cause, le Brésilien n'a pas joué la moindre minute lors des deux dernières sorties de l'équipe de Cristian Chivu. En Italie, la Gazzetta dello Sport fait état d'une rupture entre le coach et Henrique qui n'a pas été celui sélectionné pour remplacer Denzel Dumfries dimanche face à la Lazio (2-0). On évoque déjà un départ cet hiver pour Luis Henrique. Une tendance confirmée par Foot Mercato.