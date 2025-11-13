Transfert à 23M€ : L'OM reçoit un appel totalement inattendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM a réalisé un énorme coup en se séparant de Luis Henrique qui rejoignant l'Inter Milan pour 23M€. Six mois plus tard, le Brésilien n'est déjà plus en odeur de sainteté au sein du club lombard qui aurait tenté de le refourguer au club phocéen. En vain.

L'été dernier, l'OM avait lancé son mercato par une très jolie vente en cédant Luis Henrique à l'Inter Milan. Un transfert estimé à 23M€ qui ressemble à un coup de génie quand on sait que le Brésilien était encore indésirable quelques mois auparavant. Mais son repositionnement au poste de piston a porté ses fruits.

Luis Henrique en plein cauchemar à l'Inter... Mais surtout, le début de saison de Luis Henrique est catastrophique au point que la presse italienne le qualifie déjà de gros flop. Titulaire à seulement deux reprises en Serie A, le Brésilien n'a disputé que huit rencontres toutes compétitions confondues pour un total de 224 minutes. Bien loin des attentes suscitées par un transfert à 23M€.