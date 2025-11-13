L'Europe se l'arrache : Le PSG fait son offre, c'est signé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'annonce que personne n'a vu venir. Ce jeudi, RMC Sport fait savoir avant le coup d'envoi de France - Ukraine au Parc des princes que Willian Pacho aurait donné son aval pour signer l'offre de contrat proposée par les dirigeants du PSG. A présent, le défenseur recruté pour 40M€ à l'été 2024 sera contractuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2030.

Ce fut la belle surprise de la saison dernière. Arrivé sans faire grand bruit en août 2024 alors que des pépites comme Joao Neves et Désiré Doué étaient plus attendues que lui, Willian Pacho est immédiatement devenu un taulier de la défense du PSG et s'est mué comme étant le compagnon parfait à Marquinhos.

Le PSG fait son offre à Willian Pacho Ensemble, les deux défenseurs de la charnière centrale de Luis Enrique ont mené le PSG à la gloire dans chaque compétition hormis le Mondial des clubs. L'apport de Willian Pacho a été tel que les dirigeants parisiens ont vu sa cote grandement augmenter chez les cadors européens. C'est du moins l'information communiquée par RMC Sport ce jeudi soir. De quoi inciter le comité directeur du PSG à vite agir pour blinder l'international équatorien de 24 ans.