Signature au PSG : L'offre est partie, c'est du jamais vu !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et Willian Pacho, l'idylle n'a commencé que l'année dernière. Toutefois, il n'en fallait pas plus, au vu des performances de l'Equatorien, pour permettre aux dirigeants du Paris Saint-Germain de blinder le défenseur avec un nouveau contrat signé dès sa 2ème saison. C'est inédit, explications.

En juin 2022, Nasser Al-Khelaïfi accordait une interview au Parisien par le biais de laquelle le président du PSG affirmait qu'une nouvelle ère allait être lancée au sein du club parisien. Une nouvelle politique sportive bien loin des strass et des paillettes d'antan. L'objectif étant de miser sur le développement de jeunes talents et non d'empiler les stars les unes après les autres.

Le PSG n'a pour une fois, pas attendu la 3ème saison du contrat de Pacho pour le prolonger Pour ce faire, le président Al-Khelaïfi a offert les rênes de la section sportive à Luis Campos qui a succédé à Leonardo. Sous le dirigeant portugais, la politique salariale a évolué, mettant en avant les performances qui valent des bonus à des salaires fixes moins importants qu'auparavant. En outre, les négociations pour les prolongations de contrat sont programmées pour la 3ème saison des joueurs. Mais le PSG vient de rompre la loi sacrée.