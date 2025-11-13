Un joueur du PSG sanctionné : La fake news !

Pierrick Levallet

Auteur d’une grossière erreur avec la Russie ce mercredi contre le Pérou (1-1), Matvey Safonov a été écarté du groupe pour le second match face au Chili. Cette décision peut ressembler à une sorte de sanction pour le gardien du PSG, qui traverse une situation délicate en ce moment. Le club de la capitale a néanmoins fait savoir qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une telle mesure.

Matvey Safonov traverse une situation délicate en ce moment. Barré par la concurrence de Lucas Chevalier au PSG, après avoir passé la saison passée dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma, le portier russe ne s’est pas montré à son avantage avec sa sélection. Le gardien de 26 ans a en effet fait une grossière erreur contre le Pérou ce mercredi, qui a coûté la victoire à la Russie (1-1).

Safonov sanctionné en Russie ? Dans la foulée, Matvey Safonov a été écarté de la sélection. Une telle décision peut s’apparenter à une sanction. « S’il ne s’agissait pas d’un match amical, Safonov n’aurait peut-être pas joué » a d’ailleurs expliqué le sélectionneur russe Valeriy Karpin. Mais en réalité, ce choix ne serait pas du tout une punition.