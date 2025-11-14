PSG - Transfert avec Chevalier : L'annonce surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé l'été dernier au PSG pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier peine à convaincre pour le moment. Et pourtant, Luis Enrique continue de lui faire confiance puisqu'il n'a jamais utilisé sa doublure Matvey Safonov. Une situation qui commence à interpeller en Russie où on lui recommande de partir, même pour rejoindre un club inférieur.

Malgré les difficultés de Lucas Chevalier depuis sa signature au PSG, Luis Enrique décide de conserver sa confiance dans son nouveau portier. Par conséquent, Matvey Safonov n'a pas disputé la moindre minute cette saison avec le club parisien, et sa prestation avec la Russie lors du nul contre le Pérou (1-1) a alimenté les critiques. A tel point que l'ancien du Zenit, Ivan Novoseltsev, recommande au portier russe du PSG de quitter la capitale même pour un club moins influent.

La Russie s'inquiète pour Safonov « Kafanov (l'entraîneur des gardiens de la sélection russe, NDLR) lui a parlé après le match, et je pense qu'il recevra des conseils sur le plan mental et moral. Son talent est indéniable », assure-t-il au micro de Match TV, avant de poursuivre.