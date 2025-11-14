PSG - Transfert avec Chevalier : L'annonce surprise !

Arrivé l'été dernier au PSG pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier peine à convaincre pour le moment. Et pourtant, Luis Enrique continue de lui faire confiance puisqu'il n'a jamais utilisé sa doublure Matvey Safonov. Une situation qui commence à interpeller en Russie où on lui recommande de partir, même pour rejoindre un club inférieur.
Malgré les difficultés de Lucas Chevalier depuis sa signature au PSG, Luis Enrique décide de conserver sa confiance dans son nouveau portier. Par conséquent, Matvey Safonov n'a pas disputé la moindre minute cette saison avec le club parisien, et sa prestation avec la Russie lors du nul contre le Pérou (1-1) a alimenté les critiques. A tel point que l'ancien du Zenit, Ivan Novoseltsev, recommande au portier russe du PSG de quitter la capitale même pour un club moins influent.
La Russie s'inquiète pour Safonov
« Kafanov (l'entraîneur des gardiens de la sélection russe, NDLR) lui a parlé après le match, et je pense qu'il recevra des conseils sur le plan mental et moral. Son talent est indéniable », assure-t-il au micro de Match TV, avant de poursuivre.
«S'il reçoit une offre d'un club plus modeste que le PSG, il devrait saisir cette opportunité»
« S'il a le sentiment de ne pas avoir sa place au PSG, il ne devrait pas rester dans ce club. Il a remporté de nombreux trophées et a rejoint un grand club, mais s'il reçoit une offre d'un club plus modeste que le PSG et qu'il a la possibilité d'y jouer, alors il devrait saisir cette opportunité », ajoute Ivan Novoseltsev.