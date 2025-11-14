Real Madrid - PSG : Ça négocie pour un gros transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano risque d'affoler le mercato dans les prochaines semaines. Le PSG se tient déjà prêt à faire une offre si le défenseur central venait à refuser le contrat offert par les Bavarois, mais le Real Madrid a également l'intention de se mêler à la lutte.

Ce sera probablement l'un des très gros coups du prochain mercato estival s'il ne prolongeait pas au Bayern Munich. En effet, Dayot Upamecano voit son contrat expirer en juin prochain et le PSG serait déjà à l'affût pour lui faire une offre. Cependant, Fabrice Hawkins, journaliste de RMC, rappelle que la concurrence sera rude dans ce dossier puisque le Real Madrid ne laissera pas échapper une telle opportunité de marché.

Vers un duel Real-PSG pour Upamecano ? « Dayot Upamecano, l'équation est simple. Il est en négociations avec le Bayern Munich. J'ai même envie de dire en négociations avancées parce que ça fait un long moment maintenant qu'il est en tractation. La situation est simple. Soit il prolonge avec le Bayern Munich et donc il accepte le contrat qui lui est proposé sachant qu'il est position de force puisqu'il arrive en fin de contrat et c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Soit il ne prolonge pas et alors, il aura une offre du PSG sur la table », confie-t-il au micro du podcast After Paris sur RMC, avant de poursuivre.