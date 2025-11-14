Real Madrid - PSG : Ça négocie pour un gros transfert !

En fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano risque d'affoler le mercato dans les prochaines semaines. Le PSG se tient déjà prêt à faire une offre si le défenseur central venait à refuser le contrat offert par les Bavarois, mais le Real Madrid a également l'intention de se mêler à la lutte.
Ce sera probablement l'un des très gros coups du prochain mercato estival s'il ne prolongeait pas au Bayern Munich. En effet, Dayot Upamecano voit son contrat expirer en juin prochain et le PSG serait déjà à l'affût pour lui faire une offre. Cependant, Fabrice Hawkins, journaliste de RMC, rappelle que la concurrence sera rude dans ce dossier puisque le Real Madrid ne laissera pas échapper une telle opportunité de marché.
Vers un duel Real-PSG pour Upamecano ?
« Dayot Upamecano, l'équation est simple. Il est en négociations avec le Bayern Munich. J'ai même envie de dire en négociations avancées parce que ça fait un long moment maintenant qu'il est en tractation. La situation est simple. Soit il prolonge avec le Bayern Munich et donc il accepte le contrat qui lui est proposé sachant qu'il est position de force puisqu'il arrive en fin de contrat et c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Soit il ne prolonge pas et alors, il aura une offre du PSG sur la table », confie-t-il au micro du podcast After Paris sur RMC, avant de poursuivre.
«Le Real Madrid s'intéresse à lui, d'autres clubs aussi»
« Après, à voir ce qu'il fera parce que le Real Madrid s'intéresse à lui, d'autres clubs aussi. Ce sont les négociations qui se font avec les agents et avec les directeurs sportifs. Et en plus son agent c'est Moussa Sissoko. A Paris, on le connaît très bien puisque c'est quand même l'agent d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani qui est toujours sous contrat. Donc c'est aussi le jeu des négociations. Mais ce qui est certains c'est qu'il est vraiment en position de force et que si Paris peut s'engouffrer pour essayer de faire un coup comme ils l'ont fait avec des joueurs de cet agent, ils ne vont pas se gêner », ajoute Fabrice Hawkins.