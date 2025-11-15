Transfert au PSG : Il signe un retour fracassant !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant ses 18 mois au PSG, Hugo Ekitike a vécu une aventure sportive contrastée. A 20 ans, le natif de Reims a peiné à se faire sa place au sein du vestiaire parisien au point où il s'en est allé en prêt en Allemagne à l'Eintracht Francfort. Un transfert trop prématuré pour Daniel Riolo qui s'est enflammé pour son intégration en équipe de France avec un souhait spécifique pour le Mondial 2026.

L'ère Luis Campos a débuté à l'été 2022 avec Vitinha. Le Portugais, troisième du classement du Ballon d'or 2025, a été la première recrue du dirigeant portugais. Outre les 40M€ parfaitement investis par le conseiller football du PSG au vu du développement de l'international portugais, il a notamment été question de la venue d'Hugo Ekitike en prêt avec option d'achat quasi obligatoire du Stade de Reims (35M€).

«Il arrive très jeune dans un contexte où il y a 1000 joueurs devant lui» A tout juste 20 ans, Hugo Ekitike débarquait au PSG dans un vestiaire rempli de stars dont Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé pour ne citer qu'eux. Pas de quoi vraiment s'exprimer. 1 an et demi plus tard, il quittait le Paris Saint-Germain en prêt pour l'Eintracht Francfort où il a explosé avant de confirmer par un transfert à Liverpool l'été dernier. Jeudi, Ekitike était de retour au Parc des princes avec l'équipe de France. Buteur face à l'Ukraine (4-0), le gamin de Reims a convaincu Daniel Riolo qui n'a pas manqué de rappeler le contexte délicat pour lui au moment de son transfert au PSG. « Ekitike qui marque au Parc des princes où il a galéré ? Ce n'est pas qu'il a galéré, il arrive très jeune dans un contexte où il y a 1000 joueurs devant lui ».