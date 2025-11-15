Transfert au PSG : Il signe un retour fracassant !

Pendant ses 18 mois au PSG, Hugo Ekitike a vécu une aventure sportive contrastée. A 20 ans, le natif de Reims a peiné à se faire sa place au sein du vestiaire parisien au point où il s'en est allé en prêt en Allemagne à l'Eintracht Francfort. Un transfert trop prématuré pour Daniel Riolo qui s'est enflammé pour son intégration en équipe de France avec un souhait spécifique pour le Mondial 2026.
L'ère Luis Campos a débuté à l'été 2022 avec Vitinha. Le Portugais, troisième du classement du Ballon d'or 2025, a été la première recrue du dirigeant portugais. Outre les 40M€ parfaitement investis par le conseiller football du PSG au vu du développement de l'international portugais, il a notamment été question de la venue d'Hugo Ekitike en prêt avec option d'achat quasi obligatoire du Stade de Reims (35M€).
«Il arrive très jeune dans un contexte où il y a 1000 joueurs devant lui»
A tout juste 20 ans, Hugo Ekitike débarquait au PSG dans un vestiaire rempli de stars dont Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé pour ne citer qu'eux. Pas de quoi vraiment s'exprimer. 1 an et demi plus tard, il quittait le Paris Saint-Germain en prêt pour l'Eintracht Francfort où il a explosé avant de confirmer par un transfert à Liverpool l'été dernier. Jeudi, Ekitike était de retour au Parc des princes avec l'équipe de France.
Buteur face à l'Ukraine (4-0), le gamin de Reims a convaincu Daniel Riolo qui n'a pas manqué de rappeler le contexte délicat pour lui au moment de son transfert au PSG. « Ekitike qui marque au Parc des princes où il a galéré ? Ce n'est pas qu'il a galéré, il arrive très jeune dans un contexte où il y a 1000 joueurs devant lui ».
«Assurément, je le veux dans le groupe»
A quelques mois de l'annonce de la liste de la Coupe du monde 2026, l'éditorialiste de RMC a clairement fait part de sa volonté pendant l'émission de l'After Foot jeudi soir : il veut Hugo Ekitike en Amérique du nord pour le Mondial. « Qu'est-ce que tu veux qu'il ne galère pas. Il a été capable de grandes chevauchées ce soir, a été très percutant, et en plus habile techniquement. Assurément, je le veux dans le groupe ».