Transfert à 10M€ : Ce crack veut l’OL et rien d’autre !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OL lors du dernier mercato estival en provenance de Liverpool pour 10M€, Tyler Morton s'est rapidement imposé comme l'une des grandes révélations de la saison côté rhodanien. Et même si l'OL est en proie à de grosses difficultés financières et devrait être contraint de vendre cet hiver, Morton ne s'imagine pas partir ailleurs dans l'immédiat selon la presse anglaise.

En proie à de sérieuses difficultés financières depuis plusieurs mois, l'OL avait été contraint de procéder à un grand ménage au sein de son effectif l'été dernier et de vendre plusieurs éléments majeurs tels que Rayan Cherki, Luca Perri ou encore Georges Mikautadze. Et selon les dernières tendances, les ennuis de l'OL sur le plan financier ne sont pas forcément terminés...

« C'est toujours une situation difficile » Michael Gerlinger, le directeur général de l'OL, a récemment expliqué au micro de Ligue 1 + qu'il faudrait probablement se séparer d'un élément lors du mercato de janvier : « Sur une échelle de 1 à 10 du danger pour l'OL cet été, c'était 11. C'était extrêmement dangereux. On est très content d'être là aujourd'hui, en Ligue 1, et de jouer le PSG. On a toujours beaucoup de choses à faire. C'est toujours une situation difficile, mais on est très content de ce qu'on a fait cet été », a-t-il confié.