Transfert à 10M€ : Ce crack veut l’OL et rien d’autre !

Recruté par l'OL lors du dernier mercato estival en provenance de Liverpool pour 10M€, Tyler Morton s'est rapidement imposé comme l'une des grandes révélations de la saison côté rhodanien. Et même si l'OL est en proie à de grosses difficultés financières et devrait être contraint de vendre cet hiver, Morton ne s'imagine pas partir ailleurs dans l'immédiat selon la presse anglaise.
En proie à de sérieuses difficultés financières depuis plusieurs mois, l'OL avait été contraint de procéder à un grand ménage au sein de son effectif l'été dernier et de vendre plusieurs éléments majeurs tels que Rayan Cherki, Luca Perri ou encore Georges Mikautadze. Et selon les dernières tendances, les ennuis de l'OL sur le plan financier ne sont pas forcément terminés...
« C'est toujours une situation difficile »
Michael Gerlinger, le directeur général de l'OL, a récemment expliqué au micro de Ligue 1 + qu'il faudrait probablement se séparer d'un élément lors du mercato de janvier : « Sur une échelle de 1 à 10 du danger pour l'OL cet été, c'était 11. C'était extrêmement dangereux. On est très content d'être là aujourd'hui, en Ligue 1, et de jouer le PSG. On a toujours beaucoup de choses à faire. C'est toujours une situation difficile, mais on est très content de ce qu'on a fait cet été », a-t-il confié.
Morton refuse de bouger
Mais quel joueur de l'OL sera poussé vers la sortie pour renflouer les caisses en janvier ? Tyler Morton, qui enchaine les bonnes performances depuis son arrivée en provenance de Liverpool cet été (10M€), fait logiquement partie des options. Mais selon le Liverpool Echo, le crack de 23 ans n’a aucunement l’intention de partir de l'OL et souhaite vivre l’aventure jusqu’au bout avec au moins une saison pleine dans les jambes.