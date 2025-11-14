Kylian Mbappé quitte l'équipe de France : Le Real Madrid dénonce une fake news ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France ne comptera pas Kylian Mbappé en ses rangs pour le déplacement en Azerbaïdjan dimanche. La faute à une inflammation à la cheville du capitaine des Bleus qui, a reçu l'autorisation de rentrer à Madrid. Certains en coulisses dénonceraient une blessure diplomatique pour Mbappé. Alors que les examens évoqués par la FFF à Madrid ne seraient pas d'actualité dans le club espagnol.

Deux buts et une passe décisive destinée à Hugo Ekitike pour Kylian Mbappé jeudi soir. Au Parc des princes, le capitaine de l'équipe de France a eu une influence directe sur la victoire des Bleus contre l'Ukraine (4-0). Billet validé pour l'Amérique du nord donc l'été prochain pour la Coupe du monde 2026. Néanmoins, le dernier match des éliminatoires de la sélection tricolore face à l'Azerbaïdjan se déroulera sans son capitaine.

Finalement aucun examen prévu pour Mbappé au Real Madrid ? Kylian Mbappé a été exempté du déplacement à Bakou de dimanche en étant libéré par le staff de l'équipe de France. La cause ? Une inflammation à la cheville qui lui avait déjà valu de manquer le déplacement en Islande en octobre dernier. Cela fait donc deux absences de suite pour le patron du vestiaire des Bleus. Des examens ont été au programme pour son retour à Madrid selon la FFF. Il n'en serait rien. RMC Sport a joint le Real Madrid qui affirme que Kylian Mbappé prendra part à la rencontre face à Elche la semaine prochaine pour la reprise de la compétition. Il n'y aurait d'ailleurs aucune série d'examens de prévu au Real Madrid.