Didier Deschamps et la France, c'est déjà fini !

Jeudi soir, l'équipe de France a dominé l'Ukraine sur la pelouse du Parc des Princes (4-0) ce qui lui a permis de valider sa qualification pour la Coupe du monde. Mais surtout, alors qu'il a annoncé qu'il quitterait son poste de sélectionneur à l'issue du Mondial, Didier Deschamps a dirigé son dernier match en France avec les Bleus.

Jeudi soir, l'équipe de France s'est évitée une frayeur en s'imposant contre l'Ukraine au Parc des Princes (4-0). Malgré une première période délicate, les Bleus ont fait la différence dans le second acte grâce à un doublé de Kylian Mbappé et des buts de Michael Olise et Hugo Ekitike. Une victoire cruciale qui permet aux hommes de Didier Deschamps de valider leur qualification pour la Coupe du monde.

Le programme de l'équipe de France se dessine pour 2026 Par conséquent, le calendrier de l'équipe de France se dessine petit-à-petit d'ici la prochaine Coupe du monde. Pour commencer, les Bleus seront à Bakou dimanche pour clore la phase de qualifications au Mondial avec un match sans enjeu. Et, comme toutes les autres nations, la France n'aura qu'un seul rassemblement avant la Coupe du monde, en mars. Et bien que le programme ne soit pas encore officiel, tout laisse à penser que les Bleus feront une mini-tournée aux Etats-Unis où ils pourraient affronter le Brésil notamment en match amical.