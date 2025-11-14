Didier Deschamps et la France, c'est déjà fini !

Jeudi soir, l'équipe de France a dominé l'Ukraine sur la pelouse du Parc des Princes (4-0) ce qui lui a permis de valider sa qualification pour la Coupe du monde. Mais surtout, alors qu'il a annoncé qu'il quitterait son poste de sélectionneur à l'issue du Mondial, Didier Deschamps a dirigé son dernier match en France avec les Bleus.
Jeudi soir, l'équipe de France s'est évitée une frayeur en s'imposant contre l'Ukraine au Parc des Princes (4-0). Malgré une première période délicate, les Bleus ont fait la différence dans le second acte grâce à un doublé de Kylian Mbappé et des buts de Michael Olise et Hugo Ekitike. Une victoire cruciale qui permet aux hommes de Didier Deschamps de valider leur qualification pour la Coupe du monde.
Le programme de l'équipe de France se dessine pour 2026
Par conséquent, le calendrier de l'équipe de France se dessine petit-à-petit d'ici la prochaine Coupe du monde. Pour commencer, les Bleus seront à Bakou dimanche pour clore la phase de qualifications au Mondial avec un match sans enjeu. Et, comme toutes les autres nations, la France n'aura qu'un seul rassemblement avant la Coupe du monde, en mars. Et bien que le programme ne soit pas encore officiel, tout laisse à penser que les Bleus feront une mini-tournée aux Etats-Unis où ils pourraient affronter le Brésil notamment en match amical.
Deschamps a dirigé son dernier match en France
Ensuite, l'équipe de France aura deux matches de préparation au début du mois de juin, juste avant la Coupe du monde dont la tirage au sort sera effectué le 5 décembre à Washington. Autrement dit, Didier Deschamps a très probablement dirigé son dernier match à la tête des Bleus sur le sol français jeudi soir face à l'Ukraine. Les prochains rendez-vous des Bleus auront lieu à l'étranger et le sélectionneur a d'ores et déjà annoncé qu'il quitterait ses fonctions après la Coupe du monde. L'histoire retiendra donc que la dernière apparition de Didier Deschamps en tant que sélectionneur en France était au Parc des Princes à Paris, un 13 novembre. Tout un symbole.