Départ à l'étranger : Mbappé et Hakimi ont rendez-vous en 2026 !

L'équipe de France et le Maroc sont mathématiquement qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. A moins d'une catastrophe, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi seront donc en Amérique du Nord cet été pour tenter d'offrir une étoile à leur sélection. Reste à savoir si les Bleus et les Lions de l'Atlas s'affronteront une nouvelle fois après la demi-finale au Qatar.
Ce jeudi soir, l'équipe de France a réussi un carton face à l'Ukraine. En effet, les Bleus de Didier Deschamps ont écrasé la bande à Illia Zabarnyi au Parc des Princes (4-0). Grâce à cette victoire, la France a composté son billet pour la prochaine Coupe du Monde, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.
Coupe du Monde 2026 : La France et le Maroc sont qualifiés
En plus de la France, le Maroc a également validé son billet pour la Coupe du Monde 2026. En effet, les Lions de l'Atlas ont terminé à la première place du groupe E aux éliminatoires de la zone Afrique. S'ils ne sont pas blessés, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi seront donc tous les deux en Amérique du Nord cet été.
Après le Qatar, Mbappé et Hakimi vont se retrouver en Amérique du Nord ?
Pour rappel, la France et le Maroc se sont affrontés lors de la dernière Coupe du Monde. En effet, les hommes de Didier Deschamps ont battu ceux de Walid Regragui en demi-finale au Qatar (2-0, le 14 décembre 2022).