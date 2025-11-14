Départ à l'étranger : Mbappé et Hakimi ont rendez-vous en 2026 !

Amadou Diawara

L'équipe de France et le Maroc sont mathématiquement qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. A moins d'une catastrophe, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi seront donc en Amérique du Nord cet été pour tenter d'offrir une étoile à leur sélection. Reste à savoir si les Bleus et les Lions de l'Atlas s'affronteront une nouvelle fois après la demi-finale au Qatar.

Ce jeudi soir, l'équipe de France a réussi un carton face à l'Ukraine. En effet, les Bleus de Didier Deschamps ont écrasé la bande à Illia Zabarnyi au Parc des Princes (4-0). Grâce à cette victoire, la France a composté son billet pour la prochaine Coupe du Monde, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Coupe du Monde 2026 : La France et le Maroc sont qualifiés En plus de la France, le Maroc a également validé son billet pour la Coupe du Monde 2026. En effet, les Lions de l'Atlas ont terminé à la première place du groupe E aux éliminatoires de la zone Afrique. S'ils ne sont pas blessés, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi seront donc tous les deux en Amérique du Nord cet été.