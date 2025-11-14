Mbappé pousse un coup de gueule inattendu !

Amadou Diawara

Grâce à sa victoire contre l'Ukraine ce jeudi soir, l'équipe de France a composté son billet pour la prochaine Coupe du Monde. Comme l'a affirmé Kylian Mbappé, les Bleus ne comptent pas faire de la figuration en Amérique du Nord. En effet, le capitaine et numéro 10 tricolore veut à tout prix aller chercher le titre.

Lors de la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a affronté l'Ukraine au Parc des Princes. Et les hommes de Didier Deschamps se sont imposés largement (4-0). Grâce à cette victoire, les Bleus iront en Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada et Mexique) cet été pour tenter de décrocher une troisième étoile. Interrogé en zone mixte après le coup de sifflet final de la rencontre, Kylian Mbappé a fait passer un message clair.

«L’objectif, c’est de gagner» « Il ne faut pas banaliser le fait d’aller en Coupe du monde, même si je sais que ces dernières années, c’est la norme. Et on est conscient que c’est normal pour une équipe comme la nôtre d’aller en Coupe du monde. Mais il ne faut pas banaliser, car dans l’histoire de l’équipe de France, ça n’a pas toujours été le cas. Et on va aller là-bas pour représenter les Français du mieux possible », a pesté Kylian Mbappé, avant d'en rajouter une couche.