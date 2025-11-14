Mbappé avec Cristiano Ronaldo : L'annonce «irréelle» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir face à l'Ukraine (4-0), Kylian Mbappé a inscrit un doublé qui lui permet d'atteindre la barre de 400 buts en carrière à seulement 26 ans. Par conséquent, bien que cela lui semble irréel à l'heure actuelle, le capitaine des Bleus espère bien faire comme Cristiano Ronaldo et lutter pour franchir le cap des 1000 buts.

En grande forme depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a confirmé qu'il avait retrouvé son meilleur niveau. Auteur d'un doublé contre l'Ukraine (4-0), le capitaine des Bleus est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 400 buts. A seulement 26 ans, le Bondynois a marqué 256 fois avec le PSG, 62 fois au Real Madrid, 55 fois avec les Bleus et 27 fois à l'AS Monaco. Un rendement et une précocité qui peuvent lui permettre de rêver d'aller chercher les records de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.

400 buts en carrière pour Mbappé... « On s’en rapproche un peu mais comme je l’ai déjà dit, il y a deux joueurs, un à 950, un à plus de 900, 400 ça n’impressionne pas. Si tu veux choquer les gens, il va falloir en mettre 400 de plus minimum. Je suis très content, c’est un passage symbolique, mais j’ai encore à faire », a-t-il confié au micro de TF1.