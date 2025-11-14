Mbappé avec Cristiano Ronaldo : L'annonce «irréelle» !

Jeudi soir face à l'Ukraine (4-0), Kylian Mbappé a inscrit un doublé qui lui permet d'atteindre la barre de 400 buts en carrière à seulement 26 ans. Par conséquent, bien que cela lui semble irréel à l'heure actuelle, le capitaine des Bleus espère bien faire comme Cristiano Ronaldo et lutter pour franchir le cap des 1000 buts.
En grande forme depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a confirmé qu'il avait retrouvé son meilleur niveau. Auteur d'un doublé contre l'Ukraine (4-0), le capitaine des Bleus est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 400 buts. A seulement 26 ans, le Bondynois a marqué 256 fois avec le PSG, 62 fois au Real Madrid, 55 fois avec les Bleus et 27 fois à l'AS Monaco. Un rendement et une précocité qui peuvent lui permettre de rêver d'aller chercher les records de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.
400 buts en carrière pour Mbappé...
« On s’en rapproche un peu mais comme je l’ai déjà dit, il y a deux joueurs, un à 950, un à plus de 900, 400 ça n’impressionne pas. Si tu veux choquer les gens, il va falloir en mettre 400 de plus minimum. Je suis très content, c’est un passage symbolique, mais j’ai encore à faire », a-t-il confié au micro de TF1.
... qui vise maintenant Cristiano Ronaldo
Par conséquent, la question est désormais de savoir jusqu'où ira Kylian Mbappé. Peut-il franchir la barre des 1000 buts que même Cristiano Ronaldo n'a pas encore atteint ? « 1000 buts ? C’est irréel. CR7 nous montre que c’est possible, allons tenter l’irréel, une carrière va vite donc j’essaye de laisser une empreinte », ajoute le capitaine des Bleus. Pour rappelle, Cristiano Ronaldo a inscrit 953 buts au total dans sa carrière, dont 450 au Real Madrid, et a pour objectif d'atteindre les 1000 réalisations avant la fin de sa carrière. Un objectif qui est également celui de Kylian Mbappé désormais.