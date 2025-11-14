Mbappé : Le clash est enfin terminé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a été pris pour cible par Sama. L'alter ego d'Orelsan, présenté dans son dernier album La fuite en avant par le biais du titre La petite voix, s'en est pris au clan Mbappé qu'il accuse de couler le SM Caen. De quoi engendrer une réponse véhémente de la star du Real Madrid. En plein clash pour lequel il n'a pas vraiment répondu, Orelsan a enterré la hache de guerre ?

La semaine dernière, La fuite en avant sortait. Le cinquième opus de la carrière solo d'Orelsan permettait au rappeur de proposer à ses fans une facette de son art jusque-là jamais explorée avec l'introduction de sa face cachée, son alter ego : Sama. Le personnage en question s'en est violemment pris au rappeur de Caen dans le morceau : La petite voix avec notamment la phase suivante qui a égratigné Kylian Mbappé. « Fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée, elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle "Caennais". Elle est remplie d'ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ».

«Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond» Un tacle que n'a pas du tout apprécié l'attaquant du Real Madrid devenu propriétaire du Stade Malherbe de Caen l'année dernière. Quand bien même ce ne fut pas Orelsan à proprement parlé qui a lâché cette punchline, Mbappé l'en a quoi qu'il arrive tenu responsable. « T’es le bienvenu pour 'sauver' la ville que tu aimes tant Orelsan. PS: le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ». De quoi donner naissance à un clash auquel Orelsan refuse de prendre part pour le moment.