Transfert au Real Madrid : Ce crack qui va régaler Kylian Mbappé !

Si l’effectif du Real Madrid est majoritairement composé de stars étrangères comme Kylian Mbappé, le club merengue dispose également d’un très bon centre de formation. Formé à « La Fabrica », Nico Paz brille du côté de Côme. Le milieu offensif argentin pourrait revenir au sein du club madrilène la saison prochaine.

Le Real Madrid ne manque pas de talents au sein de son effectif. Le club espagnol dispose avec Kylian Mbappé, de l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais afin d’obtenir le meilleur rendement de l’attaquant français, ce dernier doit être bien entouré.

Mbappé rejoint par un nouveau crack ? Sur ce début de saison, Kylian Mbappé semble particulièrement complice avec Arda Güler. L’ancien du PSG semble apprécier et semble compatible avec le profil très technique du milieu offensif turc. Pour la saison prochaine, un autre numéro 10 de grande qualité pourrait venir renforcer l’effectif du Real Madrid et pourquoi pas une relation particulière dans le jeu avec Mbappé.