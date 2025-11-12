Kylian Mbappé jalousé au Real Madrid, la lourde accusation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, Kylian Mbappé a, individuellement parlant et sur un plan purement statistique, fait ses preuves la saison dernière malgré les difficultés collectives du club merengue. Et depuis le début de saison, le Soulier d’or européen est sur des standards tout aussi élevés. Cependant, certains en coulisses dénonceraient un traitement de faveur selon Romain Molina, alimenté par les entourages des joueurs.

Le Real Madrid a connu une saison compliquée pour la dernière danse de Carlo Ancelotti. Certes, les Merengue ont raflé la Supercoupe d’Europe et la Coupe intercontinentale de la FIFA. Mais pour ce qui est des trophées majeurs, ce fut un zéro pointé pour l’équipe que venait de rejoindre Kylian Mbappé. Il y a donc eu du changement à la dernière intersaison avec le départ d’Ancelotti remplacé par Xabi Alonso qui a rapidement mis Mbappé dans les meilleures dispositions.

«C’est le joueur de Florentino Pérez, on lui passe tout, c’est le roi, il y en a que pour Kylian» Ce qui n’a pas manqué d’attiser le sentiment de jalousie chez certains membres du vestiaire madrilène d’après les informations de Romain Molina. « Depuis la Coupe du monde des clubs où ça ne s’est pas très bien passé, il n’y a rien à redire sur l’attitude de Kylian Mbappé. Ça se passe très bien avec le staff. Évidemment, il y a toujours certaines jalousies en coulisses et surtout au niveau des entourages : « C’est le joueur de Florentino Pérez, on lui passe tout, c’est le roi, il y en a que pour Kylian » ».