Cristiano Ronaldo : Une folie est annoncée !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Al Nassr, Cristiano Ronaldo est sur le point de réussir un incroyable coup. En effet, CR7 est proche d'atteindre la barre des 1000 buts marqués en carrière. D'après Carlo Ancelotti, l'actuel sélectionneur du Brésil, Cristiano Ronaldo va réussir cet exploit.

En guerre avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a résilié son contrat le 22 novembre 2022. Dans la foulée, CR7 a créé la surprise en migrant en Arabie Saoudite. En effet, Cristiano Ronaldo s'est engagé en faveur d'Al Nassr le 1er janvier 2023.

Cristiano Ronaldo va atteindre la barre des 1000 buts Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Al Nassr, Cristiano Ronaldo est encore loin de la retraite, et ce, malgré ses 40 ans. D'ailleurs, CR7 est proche d'atteindre le cap des 1000 buts en carrière. D'après Carlo Ancelotti, la star portugaise va réaliser cet exploit avant de tirer sa révérence.