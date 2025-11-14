Kylian Mbappé fait durer le suspense, l'annonce surprise !

Depuis la retraite internationale d'Olivier Giroud à l'été 2024, Kylian Mbappé se rapproche du bilan du meilleur buteur de l'équipe de France avec ses 57 réalisations. Plus d'un an plus tard, le capitaine des Bleus pointe à 55 buts marqués en sélection. Il aurait pu se rapprocher de Giroud dimanche face à l'Azerbaïdjan, mais a déclaré forfait pour une inflammation à la cheville. De quoi faire jaser dans les médias, le journaliste Harold Marchetti a mis un terme à la polémique.
Avec ses 399 et 400ème buts en carrière à l'approche de ses 27 ans, Kylian Mbappé a contribué à la grande soirée de qualification de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Jeudi soir, les Bleus ont pris le meilleur sur l'Ukraine avec le score fleuve suivant : 4-0. En bon capitaine, Mbappé a montré la voie en signant un doublé et délivrant une passe décisive à Hugo Ekitike.
Kylian Mbappé à deux pas d'Olivier Giroud
Kylian Mbappé pointe toujours à la 2ème place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France derrière Olivier Giroud. Le numéro 10 des Bleus a déjà marqué 55 fois et aurait pu se rapprocher, égaler voire doubler le champion du monde 2018 face à l'Azerbaïdjan à Bakou dimanche. Cependant, Mbappé sera forfait puisqu'il a quitté le rassemblement ce vendredi en raison d'une inflammation à la cheville comme cela est stipulé dans le communiqué de la Fédération française de football.
«Ce n’est pas vraiment son genre de se mettre en retrait»
Kylian Mbappé n'aurait, selon le journaliste Harold Marchetti dans une session questions / réponses avec les internautes du Parisien, absolument pas pris la décision de se priver d'un match si précieux statistiquement parlant pour lui. « D’ailleurs, connaissant le compétiteur qu’il est, on imagine mal Mbappé renoncer de lui-même à l’adversaire le plus faible du groupe et à l’occasion de se rapprocher – voire de dépasser – le record de Giroud. Ce n’est pas vraiment son genre de se mettre en retrait ». Fin de la polémique.