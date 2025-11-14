Kylian Mbappé fait durer le suspense, l'annonce surprise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis la retraite internationale d'Olivier Giroud à l'été 2024, Kylian Mbappé se rapproche du bilan du meilleur buteur de l'équipe de France avec ses 57 réalisations. Plus d'un an plus tard, le capitaine des Bleus pointe à 55 buts marqués en sélection. Il aurait pu se rapprocher de Giroud dimanche face à l'Azerbaïdjan, mais a déclaré forfait pour une inflammation à la cheville. De quoi faire jaser dans les médias, le journaliste Harold Marchetti a mis un terme à la polémique.

Avec ses 399 et 400ème buts en carrière à l'approche de ses 27 ans, Kylian Mbappé a contribué à la grande soirée de qualification de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Jeudi soir, les Bleus ont pris le meilleur sur l'Ukraine avec le score fleuve suivant : 4-0. En bon capitaine, Mbappé a montré la voie en signant un doublé et délivrant une passe décisive à Hugo Ekitike.

Kylian Mbappé à deux pas d'Olivier Giroud Kylian Mbappé pointe toujours à la 2ème place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France derrière Olivier Giroud. Le numéro 10 des Bleus a déjà marqué 55 fois et aurait pu se rapprocher, égaler voire doubler le champion du monde 2018 face à l'Azerbaïdjan à Bakou dimanche. Cependant, Mbappé sera forfait puisqu'il a quitté le rassemblement ce vendredi en raison d'une inflammation à la cheville comme cela est stipulé dans le communiqué de la Fédération française de football.