Salaire à l’OM : Un crack dit non et met la pression !

Axel Cornic

Cité comme l’un des jeunes talents à suivre du côté de l’Olympique de Marseille, Darryl Bakola s’est fait une place dans la rotation de Roberto de Zerbi depuis le début de la saison. Mais le milieu de terrain de 17 ans n’est pour le moment pas vraiment satisfait de son temps de jeu, ce qui pourrait bien le pousser à aller voir ailleurs.

Des nombreuses recrues sont arrivées depuis la signature de Roberto De Zerbi, il y a un peu plus d’un an. Mais l’Italien a également laissé une grande place aux jeunes pousses de l’OM et on l’a vu avec l’une des révélations de ce début de saison. Profitant de la blessure d’Amine Gouiri, Robinio Vaz réalise en effet d’excellentes choses et pourrait bien faire beaucoup parler de lui dans les mois à venir.

Les doutes de Bakola Mais tous n’ont pas eu sa chance. Son compère Darryl Bakola a en effet disputé moins de la moitié de ses matchs, avec un total de seulement 24 minutes de jeu en Ligue 1. Il faut dire que le milieu de terrain est un secteur plus fermé à l’OM, où l’on semble d’ailleurs vouloir encore recruter en vue du prochain mercato hivernal.