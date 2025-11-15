Transfert au PSG : Le calvaire confirmé pour Lionel Messi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Tout juste retraité, Samuel Umtiti a joué pendant 7 ans au FC Barcelone. Le défenseur français a eu le temps de côtoyer de grands joueurs, à commencer par Lionel Messi. Il a assisté au départ de l'Argentin en direction du PSG, un changement qui a forcément laissé des traces. Umtiti confirme que ce transfert était difficile.

En 2021, le PSG a réussi à attirer Lionel Messi, un transfert incroyable pour le club de la capitale. Deux ans plus tard, l'Argentin quitte Paris avec un souvenir amer. Messi a ainsi souvent confié lors de ses sorties médiatiques qu'il avait mal vécu ce changement de vie. Samuel Umtiti confirme.

Lionel Messi dépité après son transfert au PSG Ancien coéquipier de Lionel Messi, Samuel Umtiti a eu la chance de côtoyer pendant quelques saisons le champion argentin au FC Barcelone. Celui qui évolue aujourd'hui à l'Inter Miami a débarqué dans la capitale française en 2021 en regrettant un peu son choix. « Ça m'a fait mal en tant que Lyonnais de voir Messi à Paris ? Non, chacun a sa carrière et fait ses choix, ses décisions. Tant mieux pour Paris. Pour lui, ça n'a pas été facile de passer de Barcelone à Paris. Tu pars de chez toi pour aller dans un autre club. Et ça s'est fait rapidement aussi. Au final, il y a eu cette décision qui l'empêchait de prolonger à Barcelone, et il a eu ce projet parisien. J'étais content pour la Ligue 1 qu'on puisse voir ce joueur » confie Samuel Umtiti dans Génération After sur RMC.