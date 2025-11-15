Transfert au PSG : La presse espagnole vend la mèche, c’est terrible !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Possiblement à la recherche d’un défenseur polyvalent pour le mercato hivernal, le PSG a été annoncé sur les traces d’Eric Garcia. Capable d’évoluer un peu partout, l’Espagnol est en fin de contrat au FC Barcelone. Représentant ainsi une belle opportunité de marché, le Blaugrana se dirigerait toutefois plus que jamais vers une prolongation au Barça, étant bien décidé à recaler le PSG.

Un nouveau coup à la Kvaratskhelia pour le PSG ? Il y a un an, le club de la capitale recrutait le Géorgien, qui a fait un bien fou à l’équipe de Luis Enrique. Voilà que pour le mois de janvier 2026 et le mercato hivernal, Paris pourrait encore chercher à ses renforcer étant donné les blessures. Ainsi, parmi les pistes à l’étude, le PSG envisagerait le recrutement d’un défenseur polyvalent et penserait pour cela à Eric Garcia, en fin de contrat au FC Barcelone.

Eric Garcia va… prolonger à Barcelone ? Luis Enrique et Eric Garcia se connaissant bien, ayant travaillé ensemble en sélection espagnole, ça pourrait être l’union idéale au PSG. Mais voilà que celle-ci serait finalement loin de voir le jour. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, ça avancerait très bien pour la prolongation de l’Espagnol au Barça, qui aurait pour objectif de finaliser tout cela avant la fin de l’année 2025.