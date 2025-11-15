Mercato : Didier Deschamps au PSG, c’est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2023, le PSG décidait de changer d’entraîneur. Pour remplacer Christophe Galtier, le choix a été fait de faire confiance à Luis Enrique. Mais outre l’Espagnol, d’autres techniciens plaisaient alors au club de la capitale. C’est ainsi qu’à l’époque, on aurait notamment pu se retrouver avec Didier Deschamps sur le banc du PSG.

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera le banc de l’équipe de France. Et voilà qu’il ne devrait pas se reposer. En effet, le sélectionneur des Bleus pourrait rapidement reprendre du service, notamment sur le banc d’un club. Ayant déjà officié à la tête de Monaco, la Juventus ou encore de l’OM, Deschamps devrait connaitre une nouvelle expérience, lui qui aurait très bien pu atterrir… au PSG.

« Le PSG se serait très sérieusement intéressé à sa candidature » En effet, appréciant Didier Deschamps, Nasser Al-Khelaïfi l’aurait bien vu entraîner le PSG à l’été 2023. Finalement, c’est Luis Enrique qui a été privilégié, mais l’idée Deschamps aurait pu voir le jour comme l’a révélé RMC. Et au micro de Rothen s’enflamme, Fabrice Hawkins a confirmé cela, confiant : « A l’été 2023, le PSG, si Didier Deschamps avait été libre à ce moment là, se serait très sérieusement intéressé à sa candidature ».