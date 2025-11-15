Mercato : Didier Deschamps au PSG, c’est confirmé !

A l’été 2023, le PSG décidait de changer d’entraîneur. Pour remplacer Christophe Galtier, le choix a été fait de faire confiance à Luis Enrique. Mais outre l’Espagnol, d’autres techniciens plaisaient alors au club de la capitale. C’est ainsi qu’à l’époque, on aurait notamment pu se retrouver avec Didier Deschamps sur le banc du PSG.
Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera le banc de l’équipe de France. Et voilà qu’il ne devrait pas se reposer. En effet, le sélectionneur des Bleus pourrait rapidement reprendre du service, notamment sur le banc d’un club. Ayant déjà officié à la tête de Monaco, la Juventus ou encore de l’OM, Deschamps devrait connaitre une nouvelle expérience, lui qui aurait très bien pu atterrir… au PSG.
« Le PSG se serait très sérieusement intéressé à sa candidature »
En effet, appréciant Didier Deschamps, Nasser Al-Khelaïfi l’aurait bien vu entraîner le PSG à l’été 2023. Finalement, c’est Luis Enrique qui a été privilégié, mais l’idée Deschamps aurait pu voir le jour comme l’a révélé RMC. Et au micro de Rothen s’enflamme, Fabrice Hawkins a confirmé cela, confiant : « A l’été 2023, le PSG, si Didier Deschamps avait été libre à ce moment là, se serait très sérieusement intéressé à sa candidature ».
« Nasser Al-Khelaïfi l’apprécie énormément »
« Ça ne veut pas dire qu’il aurait été automatiquement entraîneur du PSG, il y avait une short-list avec plusieurs noms. Nasser Al-Khelaïfi l’apprécie énormément. C’est sûr et certains qu’ils l’auraient sondé », a ajouté le journaliste à propos de Didier Deschamps et du PSG.