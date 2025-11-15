Mercato: Le calvaire au PSG après le départ de Donnarumma !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ne correspondant pas à ce que voulait Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma a été invité à partir durant le mercato estival. Pour le remplacer, le PSG a décidé de faire confiance à Lucas Chevalier. Mais que ce n’est pas facile pour l’ancien du LOSC de passer après l’Italien, considéré comme le meilleur gardien du monde. Chevalier serait-il alors rongé par la peur à Paris ?

Recruté par le PSG cet été, Lucas Chevalier est arrivé avec une énorme pression sur les épaules. En effet, le Français a la lourde tâche de devoir faire oublier Gianluigi Donnarumma, grand artisan du sacre en Ligue des Champions. On attend donc forcément énormément de Chevalier, mais pour le moment, il déçoit étonnant donné ses nombreuses erreurs qui plombent le PSG.

« Il doit avoir de temps en temps les rotules qui tremblent un peu » Actuellement, le costume au PSG est un peu trop grand pour Lucas Chevalier. La pression serait-elle alors trop forte pour lui ? Au micro de RMC, Vincent Moscato a expliqué à propos du successeur de Gianluigi Donnarumma : « La marche est haute à franchir, mais il va la franchir. J'ai confiance. Bien entendu que de signer au PSG, ça lui fait un changement dans sa vie terrible. Arriver derrière Donnarumma, je vais te dire, il doit avoir de temps en temps les rotules qui tremblent un peu. Tu passes derrière le meilleur gardien du monde ».