OM - Départ de Marseille : Roberto De Zerbi prêt à s'en aller !

Lors des deux derniers matchs, l’OM a concédé un match nul et une défaite. Les Marseillais espèrent que cette mauvaise série prendra fin mardi soir contre l’Union Saint-Gilloise. Si ce n’est pas le cas, Roberto De Zerbi pourrait bien être tenté de refaire un ritiro et partir loin de Marseille pour une grosse mise au vert avec tout son groupe.
En début de saison, l’OM avait affiché ses hautes ambitions. Le club phocéen voulait lutter avec le PSG et pourquoi pas remporter le championnat, mais la réalité du moment est toute autre. Les Marseillais sont actuellement troisièmes de Ligue 1 à cinq points du leader le RC Lens.
Une défaite face à Lille qui fait mal
Dernièrement, l’OM a laissé passer de nombreux points. Les coéquipiers de Mason Greenwood ont concédé un match nul à domicile face à Toulouse à la dernière minute et ce vendredi ils se sont inclinés 1-0 contre le LOSC. Une mauvaise passe qu’il va falloir stopper mardi soir avec le déplacement sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise en Ligue des champions.
L'hypothèse d'un nouveau ritiro
D’après les informations de RMC Sport, Roberto De Zerbi pourrait bien prendre une grande décision en cas de succession de mauvais résultats. En effet, l’entraîneur de l’OM pourrait être tenté d'organiser un nouveau ritiro, une grande mise au vert de plusieurs jours avec tout son groupe en dehors de Marseille. Un procédé déjà utilisé à quelques reprises par le passé et qui aurait pu faire son retour entre les deux déplacements à Lille et Bruxelles du fait de la proximité géographique, mais l’entraîneur italien avait finalement renoncé à cette idée. Affaire à suivre…