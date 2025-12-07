OM - Départ de Marseille : Roberto De Zerbi prêt à s'en aller !

Alexis Brunet

Lors des deux derniers matchs, l’OM a concédé un match nul et une défaite. Les Marseillais espèrent que cette mauvaise série prendra fin mardi soir contre l’Union Saint-Gilloise. Si ce n’est pas le cas, Roberto De Zerbi pourrait bien être tenté de refaire un ritiro et partir loin de Marseille pour une grosse mise au vert avec tout son groupe.

En début de saison, l’OM avait affiché ses hautes ambitions. Le club phocéen voulait lutter avec le PSG et pourquoi pas remporter le championnat, mais la réalité du moment est toute autre. Les Marseillais sont actuellement troisièmes de Ligue 1 à cinq points du leader le RC Lens.

Une défaite face à Lille qui fait mal Dernièrement, l’OM a laissé passer de nombreux points. Les coéquipiers de Mason Greenwood ont concédé un match nul à domicile face à Toulouse à la dernière minute et ce vendredi ils se sont inclinés 1-0 contre le LOSC. Une mauvaise passe qu’il va falloir stopper mardi soir avec le déplacement sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise en Ligue des champions.