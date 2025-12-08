Kylian Mbappé : Transfert de folie à l’OL !

Pierrick Levallet

La première partie de saison a été un véritable calvaire pour Endrick au Real Madrid. L’international auriverde n’entre visiblement pas dans les plans de Xabi Alonso chez les Merengue. Le Brésilien n’a disputé que 11 petites minutes de jeu depuis le début de l’exercice 2025-2026, contre le FC Valence le 1er novembre dernier.

Endrick plombé par Mbappé au Real Madrid ? Il faut dire que la concurrence est rude pour l’attaquant de 19 ans au sein de la Casa Blanca. Endrick est barré par Kylian Mbappé, et doit se battre avec Gonzalo Garcia pour occuper le rôle de doublure. Et le buteur espagnol semble avoir gagné la bataille aux yeux de Xabi Alonso. Pourtant, le Brésilien avait eu l’opportunité d’éviter une telle situation.