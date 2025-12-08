Mbappé - Real Madrid : La presse espagnole annonce la fin !

Pierrick Levallet

En débarquant au Real Madrid, Xabi Alonso n’a pas caché ses intentions. Dès ses premiers matchs sur le banc madrilène, le technicien espagnol a essayé d’apporter sa patte tactique. Il a également décidé de construire très clairement autour de Kylian Mbappé, mettant ainsi fin à une certaine ambiguïté dont Carlo Ancelotti avait fait preuve.

Xabi Alonso n’a pas caché ses intentions en débarquant au Real Madrid. Dès la Coupe du monde des clubs, le technicien espagnol a essayé d’imposer sa patte tactique dans le vestiaire madrilène. L’idée du coach de 44 ans était claire : avoir une équipe capable de gérer plusieurs systèmes tout en maintenant une pression élevée et un engagement collectif.

Xabi Alonso a mis fin à l'ambiguïté avec Mbappé Pour mettre cela en place, il fallait d’abord que Xabi Alonso construise autour de Kylian Mbappé comme le rapporte MARCA. Le coach du Real Madrid devrait l’entourer de joueurs solidaires. De cette manière, Xabi Alonso a mis un terme à une certaine ambiguïté qui avait été mise en place par Carlo Ancelotti un an auparavant.