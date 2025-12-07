Kylian Mbappé : Sa relation surprise avec une star !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid est prêt à accueillir un premier match à la maison après un mois de voyages tant en Ligue des champions qu'en Ligue 1 loin de la capitale espagnole. Pour son retour au Santiago Bernabeu, Kylian Mbappé pourrait encore trouver le chemin des filets et asseoir sa domination au classement des buteurs. Un trait de caractère qu'il partage avec Cristiano Ronaldo selon Xabi Alonso.

Kylian Mbappé reste sur sept buts lors des trois dernières sorties avec le Real Madrid toutes compétitions confondues. A l'occasion de la dernière sortie du Real Madrid à San Mamés sur la pelouse de l'Athletic Bilbao mercredi soir (3-0), le numéro 10 madrilène s'est montré omniprésent sur la feuille de statistiques en signant un doublé et délivrant une passe décisive pour Eduardo Camavinga.

«C'est quelque chose qu'il partage avec Cristiano» Ce dimanche, le Real Madrid va enfin retrouver le Santiago Bernabeu. Une première depuis le 1er novembre et la réception du Valence CF (4-0). Lors de la visite du Celta Vigo dans l'antre du club merengue, Kylian Mbappé est susceptible d'une fois de plus creuser son avance au classement des buteurs de Liga (16 buts contre 11 pour Ferran Torres son premier poursuivant). Aux yeux de Xabi Alonso, Mbappé est « l'élu » et partage un lien fort avec un certain Cristiano Ronaldo. « Kylian fait partie des élus. Il a en lui ce désir non seulement de bien faire les choses, mais aussi d'avoir une influence positive sur les autres. C'est quelque chose qu'il partage avec Cristiano : cette ambition contagieuse, qui inspire le reste de l'équipe ».