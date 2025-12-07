Kylian Mbappé avec Cristiano Ronaldo : Un coup légendaire est annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Impressionnant d'efficacité depuis le début de la saison, Kylian Mbappé enchaîne les buts avec le Real Madrid. L'attaquant français se rapproche même du total inscrit par Cristiano Ronaldo avec le club en 2013 : 59. D'ici la fin de l'année, Mbappé peut encore faire gonfler son total.

Moins transcendant l'année dernière, Kylian Mbappé a connu une adaptation assez lente au Real Madrid. Finalement, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, les choses vont mieux pour lui puisqu'il porte vraiment son équipe vers les sommets. Le club espagnol repose beaucoup sur ses exploits individuels et le record de Cristiano Ronaldo pourrait tomber. Une incroyable performance qui ne fera pas oublier la star portugaise toutefois.

Mbappé en feu au Real Madrid Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a marqué à quasiment tous les matches de Liga du Real Madrid à part 3 et il a aussi inscrit 9 buts en 5 rencontres de Ligue des champions. Des chiffres délirants qui pourraient bientôt effacer Cristiano Ronaldo des tablettes. « Mbappé a inscrit 55 buts en une année civile, soit quatre de moins que le record de Cristiano Ronaldo établi en 2013 (59 buts). Le surpassera-t-il ? Ça va arriver, quoi qu'il arrive. On assiste à une version incroyable de Mbappé. Il est au-dessus du niveau de l'équipe. Grâce à lui, ils gagnent des matchs, ce qui fait de lui un leader au sein de l'équipe. Kylian doit continuer sur cette lancée pour entraîner d'autres joueurs avec lui et permettre au Real Madrid de devenir champion » réagit Guti, ancien grand joueur du Real, dans un entretien pour AS.