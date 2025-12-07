Kylian Mbappé avec Cristiano Ronaldo : Un coup légendaire est annoncé !

Impressionnant d'efficacité depuis le début de la saison, Kylian Mbappé enchaîne les buts avec le Real Madrid. L'attaquant français se rapproche même du total inscrit par Cristiano Ronaldo avec le club en 2013 : 59. D'ici la fin de l'année, Mbappé peut encore faire gonfler son total.
Moins transcendant l'année dernière, Kylian Mbappé a connu une adaptation assez lente au Real Madrid. Finalement, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, les choses vont mieux pour lui puisqu'il porte vraiment son équipe vers les sommets. Le club espagnol repose beaucoup sur ses exploits individuels et le record de Cristiano Ronaldo pourrait tomber. Une incroyable performance qui ne fera pas oublier la star portugaise toutefois.
Mbappé en feu au Real Madrid
Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a marqué à quasiment tous les matches de Liga du Real Madrid à part 3 et il a aussi inscrit 9 buts en 5 rencontres de Ligue des champions. Des chiffres délirants qui pourraient bientôt effacer Cristiano Ronaldo des tablettes. « Mbappé a inscrit 55 buts en une année civile, soit quatre de moins que le record de Cristiano Ronaldo établi en 2013 (59 buts). Le surpassera-t-il ? Ça va arriver, quoi qu'il arrive. On assiste à une version incroyable de Mbappé. Il est au-dessus du niveau de l'équipe. Grâce à lui, ils gagnent des matchs, ce qui fait de lui un leader au sein de l'équipe. Kylian doit continuer sur cette lancée pour entraîner d'autres joueurs avec lui et permettre au Real Madrid de devenir champion » réagit Guti, ancien grand joueur du Real, dans un entretien pour AS.
Le nouveau défi de Mbappé
Avec 55 réalisations en 2025, Kylian Mbappé arrive dans les plus grands exploits de l'histoire du football et il pourrait encore continuer sa route. Il lui reste encore 4 matches avant de finir l'année, ce qui semble être assez pour atteindre Cristiano Ronaldo. « Personne ne surpassera jamais Cristiano. Il a marqué une époque au Real Madrid et dans le football par sa régularité. C'est le plus important pour tout joueur qui souhaite détrôner Cristiano et Messi, que je considère comme étant au même niveau. Inutile d'enchaîner dix bons matchs si c'est pour ensuite disparaître dans les moments décisifs. Ces deux-là ont toujours été présents. C'est le défi qui attend Mbappé, Lamine, ou tout autre joueur qui aspire à les égaler » nuance toutefois Guti.