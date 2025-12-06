Kylian Mbappé : Il balance sur sa nouvelle relation en Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La saison dernière, Kylian Mbappé a effectué ses grands débuts en Espagne sous les ordres de Carlo Ancelotti. Désormais, c’est avec Xabi Alonso que l’attaquant français s’épanouit au quotidien. Alors que le numéro 10 a déjà pris sa défense à plusieurs reprises, l’entraîneur espagnol lui, est en osmose avec le Bondynois.

Une toute nouvelle relation pour Kylian Mbappé. Après avoir évolué sous les ordres de Carlo Ancelotti, le Français doit désormais s’acclimater au système mis en place par Xabi Alonso au Real Madrid. Une adaptation express pour le numéro 10, qui réalise une deuxième saison extraordinaire pour le moment en Espagne.

Mbappé s’entend parfaitement avec Xabi Alonso Alors que Xabi Alonso a été menacé suite à de mauvais résultats au cours des dernières semaines, Kylian Mbappé lui, a toujours affirmé son soutien envers l’ancien milieu défensif. Le Français est d’ailleurs le seul joueur que le technicien espagnol semble considéré comme indiscutable, et apprécie grandement sa relation avec la star de 26 ans comme il l’a récemment confié en conférence de presse.