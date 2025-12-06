Kylian Mbappé avec Cristiano Ronaldo : C'est confirmé au Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur de ses 61e et 62e buts de l’année 2025 mercredi lors de la victoire face à l’Athletic Bilbao (0-3), Kylian Mbappé a dépassé le bilan de Cristiano Ronaldo en 2014. Pour Xabi Alonso, le capitaine de l’équipe de France est en train d’écrire l’histoire du Real Madrid, comme le Portugais l’a fait avant lui.

Si le Real Madrid connait des difficultés ces dernières semaines, Kylian Mbappé continue d’empiler les buts. Avec son doublé mercredi contre l’Athletic Bilbao (0-3), l’attaquant âgé de 26 ans en est déjà à 25 réalisations toutes compétitions confondues cette saison, dont 16 en Liga.

Mbappé sur les traces de Cristiano Ronaldo Sur l’année 2025, Kylian Mbappé en totalise 62, soit une de plus que Cristiano Ronaldo en 2014 (61). Le Français n’a plus que quatre rencontres pour dépasser son idole, qui avait inscrit 63 buts en 2012 et 69 en 2013, comme Robert Lewandowski en 2021. Toutefois, le record de Lionel Messi (91) en 2012 reste inatteignable.