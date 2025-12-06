Kylian Mbappé avec Cristiano Ronaldo : C'est confirmé au Real Madrid !

Auteur de ses 61e et 62e buts de l’année 2025 mercredi lors de la victoire face à l’Athletic Bilbao (0-3), Kylian Mbappé a dépassé le bilan de Cristiano Ronaldo en 2014. Pour Xabi Alonso, le capitaine de l’équipe de France est en train d’écrire l’histoire du Real Madrid, comme le Portugais l’a fait avant lui.
Si le Real Madrid connait des difficultés ces dernières semaines, Kylian Mbappé continue d’empiler les buts. Avec son doublé mercredi contre l’Athletic Bilbao (0-3), l’attaquant âgé de 26 ans en est déjà à 25 réalisations toutes compétitions confondues cette saison, dont 16 en Liga.
Mbappé sur les traces de Cristiano Ronaldo
Sur l’année 2025, Kylian Mbappé en totalise 62, soit une de plus que Cristiano Ronaldo en 2014 (61). Le Français n’a plus que quatre rencontres pour dépasser son idole, qui avait inscrit 63 buts en 2012 et 69 en 2013, comme Robert Lewandowski en 2021. Toutefois, le record de Lionel Messi (91) en 2012 reste inatteignable.
« Kylian est en passe d'écrire l'histoire du Real Madrid, comme Cristiano l'a fait »
« Kylian est en passe d'écrire l'histoire du Real Madrid, comme Cristiano l'a fait », a déclaré Xabi Alonso ce samedi en conférence de presse, à la veille de la réception du Celta Vigo. « Par son ambition, ses statistiques… il fait partie des élus. Au quotidien, c'est très agréable de travailler avec lui, son envie d'influencer les autres, son attitude contagieuse, c'est quelque chose qu'il partage avec Cristiano. C'est là que je vois des similitudes. »