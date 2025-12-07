Signature au PSG : La grosse annonce du clan Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En mai 2022, alors que son contrat arrivait à expiration et qu'il était annoncé à un pas du Real Madrid, Kylian Mbappé avait finalement prolongé son bail in-extremis. Et dans un entretien accordé à L'EQUIPE il y a quelques semaines, sa mère Fayza Lamari révèle que c'est en réalité elle et le père de Mbappé qui l'ont incité à rester deux ans de plus au PSG.

Souvenez-vous, la séquence avait beaucoup fait parler en mai 2022 : le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé se présentaient sur la pelouse du Parc des Princes pour annoncer une grande nouvelle avec la prolongation de contrat de l'attaquant français. Annoncé avec insistance sur le départ pour le Real Madrid, Mbappé avait donc finalement décidé de rempiler pour deux ans de plus avec le PSG. Mais en réalité, il ne s'agissait pas de sa décision...

« C'est nous qui lui demandons de rester » Interrogée dans les colonnes de L'EQUIPE en septembre dernier, Fayza Lamari a fait une révélation de taille sur la signature de cette prolongation de contrat en 2022 avec le PSG : « On sait depuis qu'il a 15 ans où il va aller. Donc, avec son père, on a simplement été là pour qu'il aille à Madrid. Quand il a resigné au PSG (en 2022), c'est nous qui lui demandons de rester. C'est la seule fois où on est intervenus. Il y avait plein de pression », confie la mère de Kylian Mbappé.