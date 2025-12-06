Problème entre deux joueurs du PSG : Le malaise qui agite les réseaux sociaux !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il faudra encore attendre avant de voir l’Ukrainien Illia Zabarnyi et le Russe Matvey Safonov jouer ensemble au PSG. Alors que le portier sera titulaire ce samedi soir face à Rennes, l’ancien défenseur de Bournemouth s'est ajouté à la liste des forfaits, de quoi faire réagir sur les réseaux sociaux…

Le PSG compte un forfait de dernière minute pour la réception du Stade Rennais ce samedi soir. Après Désiré Doué, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Lucas Beraldo, on a appris à quelques heures de la rencontre opposant les hommes de Luis Enrique à ceux de Habib Beye au Parc des Princes que le défenseur Illia Zabarnyi, malade et absent lors de l’entraînement de vendredi, allait également manquer à l'appel. Une annonce qui fait parler sur les réseaux sociaux.

Le forfait de dernière minute de Zabarnyi fait réagir les internautes Beaucoup d’internautes y voient en effet un rapport avec la titularisation dans les cages du gardien russe Matvey Safonov, qui va profiter de l’absence de Lucas Chevalier pour disputer son premier match de la saison. « Zabarnyi qui tombe malade le jour où Safonov est titulaire, comme c'est bizarre », s’interroge l’un d'eux sur X. Dans un contexte géopolitique très tendu entre l'Ukraine et la Russie, l’arrivée de Zabarnyi cet été avait suscité des interrogations, ce dernier ayant décidé de s’impliquer dès l’invasion de son pays en février 2022 sur ordre du président russe Vladimir Poutine. « Lorsque la guerre a éclaté, j’ai donné beaucoup d’argent pour notre armée, pour notre peuple, pour mes amis qui partent à la guerre et défendent notre pays. Nous aidons simplement leurs familles, car elles sont seules. J’ai de la nourriture, un logement, la sécurité, et d’autres n’en ont pas. Je dois aider », avait déclaré l’ancien joueur de Bournemouth, dans un entretien accordé au Times en 2023.