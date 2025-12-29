Transfert à l’OM : Une annonce officielle tombe !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncée sur la piste de Pierre-Emile Hojbjerg, la Juventus a vu l’OM fermer la porte à un départ de l’international danois cet hiver. La Vieille Dame explore donc d’autres options, notamment Davide Frattesi. Ce dimanche, Giuseppe Marotta, président de l’Inter Milan, s’est prononcé sur l’avenir de son milieu de terrain.

Sauf grosse surprise, Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) ne devrait pas bouger de l’OM cet hiver. C’est en tout cas ce qu’ont assuré Medhi Benatia et Pablo Longoria quand ils ont été interrogés sur l’intérêt de la Juventus pour l’international danois (93 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2028.

Après Hojbjerg, la Juventus cible Frattesi « Il ne bougera pas », a fait savoir Medhi Benatia, avant que Pablo Longoria ne ferme « complètement la porte » à un éventuel départ. La Juventus a donc commencé à explorer d’autres pistes, notamment celle menant à Davide Frattesi (26 ans), comme indiqué par Sport Mediaset.