Transfert à l’OM : Une annonce officielle tombe !

Annoncée sur la piste de Pierre-Emile Hojbjerg, la Juventus a vu l’OM fermer la porte à un départ de l’international danois cet hiver. La Vieille Dame explore donc d’autres options, notamment Davide Frattesi. Ce dimanche, Giuseppe Marotta, président de l’Inter Milan, s’est prononcé sur l’avenir de son milieu de terrain.
Sauf grosse surprise, Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) ne devrait pas bouger de l’OM cet hiver. C’est en tout cas ce qu’ont assuré Medhi Benatia et Pablo Longoria quand ils ont été interrogés sur l’intérêt de la Juventus pour l’international danois (93 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2028.
Après Hojbjerg, la Juventus cible Frattesi
« Il ne bougera pas », a fait savoir Medhi Benatia, avant que Pablo Longoria ne ferme « complètement la porte » à un éventuel départ. La Juventus a donc commencé à explorer d’autres pistes, notamment celle menant à Davide Frattesi (26 ans), comme indiqué par Sport Mediaset.
« Nous ne voulons retenir personne »
Avant la rencontre opposant l’Atalanta et l’Inter Milan ce dimanche soir, Giuseppe Marotta, président des Nerazzurri, s’est justement exprimé à propos de l’avenir de l’international italien (33 sélections) au micro de DAZN : « Nous ne voulons retenir personne. Il n'a pas manifesté son intention de partir, mais nous sommes au début du mercato. Nous discuterons avec lui, qui est un professionnel sérieux et un bon joueur. »