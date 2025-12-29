Zidane et l’Algérie, la fin est annoncée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il vit actuellement sa première CAN, Luca Zidane a enchaîné un deuxième match consécutif sans prendre de but ce dimanche, lors de la victoire de l’Algérie face au Burkina Faso (1-0). Si cela n’était pas forcément le cas au début de la compétition, Elton Mokolo estime qu’il a mis fin au débat autour du gardien titulaire des Fennecs.

Après sa victoire face au Soudan (3-0) mercredi, l’Algérie a enchaîné un deuxième succès ce dimanche contre le Burkina Faso (1-0). Avant même d’affronter la Guinée Équatoriale mercredi prochain, les Fennecs sont déjà assurés de se qualifier pour les huitièmes de finale de la CAN en terminant à la première place de leur groupe, avec Luca Zidane dans leur cage.

Luca Zidane s'est imposé avec l'Algérie Comme contre le Soudan, la fils de Zinedine Zidane était de nouveau titulaire face au Burkina Faso, enchaînant un deuxième match sans prendre de but. S’il y avait des débats autour de son statut au début de la compétition, pour Elton Mokolo, le gardien âgé de 27 ans s’est imposé comme le numéro 1 de l'Algérie désormais.