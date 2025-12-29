Zidane et l’Algérie, la fin est annoncée !

Alors qu’il vit actuellement sa première CAN, Luca Zidane a enchaîné un deuxième match consécutif sans prendre de but ce dimanche, lors de la victoire de l’Algérie face au Burkina Faso (1-0). Si cela n’était pas forcément le cas au début de la compétition, Elton Mokolo estime qu’il a mis fin au débat autour du gardien titulaire des Fennecs.
Après sa victoire face au Soudan (3-0) mercredi, l’Algérie a enchaîné un deuxième succès ce dimanche contre le Burkina Faso (1-0). Avant même d’affronter la Guinée Équatoriale mercredi prochain, les Fennecs sont déjà assurés de se qualifier pour les huitièmes de finale de la CAN en terminant à la première place de leur groupe, avec Luca Zidane dans leur cage.
Luca Zidane s'est imposé avec l'Algérie
Comme contre le Soudan, la fils de Zinedine Zidane était de nouveau titulaire face au Burkina Faso, enchaînant un deuxième match sans prendre de but. S’il y avait des débats autour de son statut au début de la compétition, pour Elton Mokolo, le gardien âgé de 27 ans s’est imposé comme le numéro 1 de l'Algérie désormais.
« Il n’y a pas de débat sur le numéro 1 du côté de l’Algérie »
« C’est un bon match. Il ne faut pas rester sur cette relance ratée et aussi sur quelque chose de rarissime, les huit secondes qui se transforment en corner pour le Burkina Faso. Au-delà de ça, sur la seconde période, il a été rassurant sur les ballons qu’il a eus à négocier. Il n’a pas forcément eu beaucoup d’occasions, mais quand il fallait rassurer sa défense, il a été là. J’ai un peu plus aimé le premier match contre le Soudan parce qu’il a été un peu plus challengé, mais pour autant, très sincèrement, il n’y a pas de débat sur le numéro 1 du côté de l’Algérie au poste de gardien. Ce qui n’était pas forcément le cas en début de compétition. Mérite à lui, en attendant ce qui va être très important, la phase à élimination directe », a déclaré Elton Mokolo dans l’émission Génération Africa de RMC.