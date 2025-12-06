PSG - Hakimi va partir : L’annonce qui confirme son départ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir connu une grosse frayeur le mois dernier en Ligue des champions avec le tacle de Luis Diaz, Achraf Hakimi ne ménage pas ses efforts afin d’être de retour à temps pour la CAN (21 décembre - 18 janvier). Walid Regragui, son sélectionneur, se montre optimiste concernant ses chances.

Victime d’une entorse sévère de la cheville gauche le mois dernier contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi s’est engagé dans une course contre-la-montre afin de revenir à temps pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, qui débute le 21 décembre au Maroc. Présent face à la presse ce vendredi, Luis Enrique avait apporté de bonnes nouvelles concernant le latéral droit du PSG.

« Il va rejouer avec son équipe nationale » « C’est une bonne nouvelle quand un blessé revient. C’est le début de sa convalescence. On l’attend mais après, il y a la CAN. Il va rejouer avec son équipe nationale, pas avec nous », expliquait Luis Enrique. Quelques heures plus tard, Walid Regragui s’est également montré optimiste pour son joueur en vue de la CAN.