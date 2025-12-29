Zinedine Zidane : L’incroyable coup de fil révélé après avoir été viré !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entraîneur du FC Barcelone de 1988 à 1996, Johan Cruyff rêvait d’un recrutement en Catalogne, celui de Zinedine Zidane. Toutefois, quand il a été viré, tout cela s’est effondré. C’est alors que la légende néerlandais a passé un incroyable coup de fil à Zizou pour l’avertir de la nouvelle et le prévenir pour un futur transfert au Barça.

Si Zinedine Zidane a écrit les plus belles pages de sa carrière au Real Madrid en tant que joueur, il aurait très bien pu porter le maillot du FC Barcelone. En effet, Johan Cruyff, ancien entraîneur du club catalan, rêvait de s’offrir les services de Zizou ainsi que de Laurent Blanc et Youri Djorkaeff.

Cruyff rêvait de Zidane à Barcelone ! Johan Cruyff voyait les choses en grand sur le banc du FC Barcelone, avec notamment cette envie de recruter Zinedine Zidane. « À cette époque, il se concentrait vraiment sur trois joueurs, qui formaient l'ossature de l'équipe de France : Blanc, Zidane et Djorkaeff. Pour lui, c'étaient les trois recrues clés », a raconté Joan Patsy, proche de Cruyff à l’époque.