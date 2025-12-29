Zinedine Zidane : L’incroyable coup de fil révélé après avoir été viré !

Entraîneur du FC Barcelone de 1988 à 1996, Johan Cruyff rêvait d’un recrutement en Catalogne, celui de Zinedine Zidane. Toutefois, quand il a été viré, tout cela s’est effondré. C’est alors que la légende néerlandais a passé un incroyable coup de fil à Zizou pour l’avertir de la nouvelle et le prévenir pour un futur transfert au Barça.
Si Zinedine Zidane a écrit les plus belles pages de sa carrière au Real Madrid en tant que joueur, il aurait très bien pu porter le maillot du FC Barcelone. En effet, Johan Cruyff, ancien entraîneur du club catalan, rêvait de s’offrir les services de Zizou ainsi que de Laurent Blanc et Youri Djorkaeff.
Cruyff rêvait de Zidane à Barcelone !
Johan Cruyff voyait les choses en grand sur le banc du FC Barcelone, avec notamment cette envie de recruter Zinedine Zidane. « À cette époque, il se concentrait vraiment sur trois joueurs, qui formaient l'ossature de l'équipe de France : Blanc, Zidane et Djorkaeff. Pour lui, c'étaient les trois recrues clés », a raconté Joan Patsy, proche de Cruyff à l’époque.
« Johan a passé un coup de fil pour libérer Zidane »
Finalement, le transfert de Zinedine Zidane au FC Barcelone n’a pas pu être possible étant donné que Johan Cruyff s’est fait virer en mai 1996. C’est alors que le Néerlandais a passé un coup de fil à celui qu’il rêvait de recruter. « Johan a passé un coup de fil pour libérer Zidane, pour le délier de son engagement , entre guillemets, et lui a dit : « Écoute, je ne peux plus continuer comme ça. Si tu reçois une offre du Barça, elle ne viendra plus de moi. Fais ce qui est le mieux pour toi ». Le Barça aurait pu insister, mais il a finalement rejoint la Juve », a expliqué Joan Patsy pour Sport.